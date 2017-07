Paróquia São Judas recebe hoje festa julina dos farmacêuticos

Acontece nesta sexta-feira (21) o 1º Arraiá dos Farmacêuticos de Mato Grosso do Sul. Com caráter beneficente, o evento terá início às 17h, no salão de eventos da Paróquia São Judas Tadeu, em Campo Grande, e contará com animação, comidas típicas e música ao vivo com bailão.

A entrada custa apenas 1 litro de leite de caixinha, que seá doado a instituições filantrópicas. Quem quiser contribuir com mais doações, inclusive leite em pó, pode ficar à vontade. A organização das barracas ficou por conta da comunidade da paróquia, comissões de formaturas e instituições sociais.

Quem está por trás da festa são farmacêuticos e estudantes de farmácia de Mato Grosso do Sul, que pela primeira vez, por meio da união entre os profissionais e acadêmicos, realiza o evento que ainda não estava no calendário dos farmacêuticos.

A ideia é que após a edição em Campo Grande, os grupos do interior do estado também se mobilizem e realizem mais eventos semelhantes no ano que vem.

Serviço - A Paróquia São Judas Tadeu fica na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58 – Jardim América. Outras informações pelo telefone (67) 99878-1838.

