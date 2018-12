Parlamento exige publicação integral de embasamento jurídico do Brexit

O Parlamento do Reino Unido votou nesta terça-feira contra o governo, argumentando que a equipe da premiê Theresa May desobedeceu determinação anterior dos legisladores. O Parlamento havia solicitado que fosse publicada a íntegra das posições jurídicas que embasam a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. A decisão cria mais um ruído na relação entre os parlamentares e o governo, sendo que na próxima semana os congressistas deverão votar se aceitam ou não o plano fechado por May para o Brexit. Após o resultado na votação de hoje, lideranças do Partido Conservador, da premiê, já avisaram que o documento será divulgado na íntegra, como solicitado. Fonte: Associated Press.