Parlamento Europeu vota Acordo de Saída do Reino Unido

O Parlamento Europeu vota nesta quarta-feira (29) o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, a última etapa formal para o Brexit, que está anunciado para sexta-feira (31).

A cerimônia, que terá forte componente simbólico, ocorre às 17h e basta uma maioria simples dos votos, após debate, com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



A aprovação do Acordo de Saída pelo Parlamento Europeu é indispensável para a concretização do Brexit.



O referendo em que os britânicos decidiram deixar a União Europeia foi realizado há três anos e meio, em junho de 2016, A saída será concretizada na próxima sexta-feira.

*Emissora pública de televisão de Portugal