Parlamento do Reino Unido discute visita de Trump ao país em meio a protestos

O parlamento do Reino Unido debate hoje um pedido para que seja cancelada a visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país, apesar do governo insistir que o convite para a visita está confirmado.

Diversos manifestantes realizam protestos na frente do parlamento em Londres no momento em que os políticos debatem a questão, que não tem força de lei, mas ocorre em resposta a uma petição online com mais de 1,8 milhão de assinaturas, que pede para negar a visita de Trump, pois "causaria um grande constrangimento à Rainha".

O parlamento também deve levar em consideração uma petição que apoia a visita do presidente norte-americano, com mais de 300 mil assinaturas.

Nenhuma data oficial já foi anunciada sobre a visita de Trump, mas sabe-se que ela deve ocorrer no final do ano. Em comunicado, o governo respondeu à petição e disse que a visita de estado "reflete a importância do relacionamento entre os Estados Unidos e o Reino Unido". Fonte: Associated Press.

