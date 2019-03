Parlamento do Reino Unido assume o controle das discussões sobre o Brexit

A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou, por 329 votos a 302, que o Parlamento britânico assumirá o controle do cronograma da Casa a partir de quarta-feira em torno das discussões sobre o processo de saída do país da União Europeia (Brexit). As alternativas podem incluir a permanência no mercado único da UE ou o cancelamento total do divórcio.

O governo da primeira-ministra Theresa May prometeu "se engajar de maneira construtiva" com o processo, mas não se comprometeu a aprovar o que quer que os parlamentares decidam. O Parlamento rejeitou duas vezes o acordo do Brexit firmado entre o governo de May e autoridades do bloco europeu e, nesta segunda-feira, a premiê admitiu que o pacto ainda não tem apoio suficiente para ser aprovado.

O impasse em torno do Brexit fez co que o Reino Unido buscasse o adiamento da separação, que deveria entrar em vigor na próxima sexta-feira, 29 de março. Se o acordo de May for aprovado na Câmara dos Comuns ainda esta semana, a saída ocorrerá em 22 de maio. Caso contrário, os britânicos têm até 12 de abril para informar a UE sobre um novo plano de ação.

A emenda aprovada pela Câmara dos Comuns foi proposta por Oliver Letwin. O governo havia instruído os membros do Partido Conservador a votar contra a proposta, mas 30 parlamentares do partido da premiê não seguiram essa orientação. Entre eles, estiveram três ministros que renunciaram a seus cargos para poderem votar a favor da emenda: Alistair Burt, Steve Brine e Richard Harrington. Após a aprovação da emenda, o governo britânico divulgou um comunicado, no qual classificou o resultado como "decepcionante". Fonte: Associated Press.