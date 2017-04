Parlamento do Reino Unido aprova eleição geral antecipada para 8 de junho

O Parlamento do Reino Unido aprovou, por 522 votos a favor e 13 contra, a proposta feita ontem pela primeira-ministra britânica, Theresa May, de antecipar a eleição geral do país para 8 de junho.

O resultado ultrapassou com folga a maioria de dois terços necessária para antecipar uma eleição.

Segundo May, adiantar a votação para junho, de 2020 originalmente, dará ao Reino Unido "certeza e estabilidade", à medida que o país negociar sua saída da União Europeia, o chamado "Brexit".

Com a medida, May espera obter uma maioria mais robusta no Parlamento para seu Partido Conservador, fortalecendo sua posição de negociação com a UE. Fonte: Associated Press.

