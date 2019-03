Parlamento do Haiti vai notificar presidente para nomear novo premiê

O presidente do Haiti, Jovenel Moise, será notificado pela Câmara dos Deputados do país para nomear um novo primeiro ministro. A decisão foi aprovada como moção de censura contra o primeiro-ministro Jean Henry Ceant, após convocar uma sessão para sua interpelação.

Com 93 votos a favor, seis contra e três abstenções, os deputados aprovaram ontem (18) a moção sob a acusação de violação da sua política geral no contexto da crise econômica e política no país, seis meses depois de tomar posse.

O Haiti enfrenta crise econômica e política que provocou protestos em várias partes da ilha caribenha contra o governo de Jovenel Moise e a favor de políticas sociais.

O novo primeiro-ministro deve ser nomeado uma semana antes da mobilização convocada para 29 de março.



*Com informações da Telesur, emissora multiestatal com sede em Caracas.