Parlamento da UE diz que Reino Unido deve pagar ao menos US$ 70 bilhões

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, afirmou acreditar que o Reino Unido deveria pagar pelo menos 60 bilhões de euros (US$ 70 bilhões) para cumprir suas obrigações financeiras ao deixar a União Europeia. A lei sobre a separação tem enfrentado um impasse entre as partes, enquanto o governo de Londres prepara o desembarque do bloco, previsto para março de 2019.

A UE exige que o Reino Unido pague suas obrigações financeiras para o chamado Brexit. Questionado em entrevista ao jornal alemão Funke publicada nesta segunda-feira, Tajani disse: "Na minha opinião, isso deveria ser de pelo menos 60 bilhões de euros."

Tajani acrescentou que, caso a UE aceite menos, os cidadãos europeus terão de completar a diferença. "Mas por que alemães, italianos, espanhóis ou holandeses pagariam a conta dos britânicos?", questionou. Fonte: Associated Press.