Parlamento da Rússia anuncia eleição presidencial para 18 de março de 2018

O parlamento da Rússia determinou a data das eleições presidenciais do ano que vem para 18 de março. O presidente do país, Vladimir Putin, declarou sua intenção de concorrer para mais um mandato de seis anos na semana passada, terminando com meses de especulação sobre os motivos da demora em anunciar sua candidatura.

O anúncio desta sexta-feira pelo parlamento estipula o início da corrida eleitoral para a próxima segunda-feira. Os candidatos, então, devem entrar com documentação para registro, processo que deve se estender até 2 de fevereiro.

Veteranos de outras corridas presidenciais - o ex-chefe comunista, Gennady Zyuganov, o ultra-nacionalista Vladimir Zhirinovsky, e o liberal Grigory Yavlinsky - declararam intenção de concorrer novamente.

Putin está no poder na Rússia desde 2000. Ele foi presidente em dois mandatos, até 2008, e agora ocupa o cargo de primeiro-ministro. Nessa posição, ele ainda comanda o país, embora Dmitry Medvedev, seu aliado, seja o presidente.

Medvedev teve o mandato estendido por seis anos e depois saiu do cargo para deixar Putin ocupá-lo novamente em 2012. Caso Putin vença novamente as eleições de 2018, ele deve permanecer no cargo até 2014, tornando-se o segundo líder a ficar por mais tempo no poder da Rússia, atrás apenas de Joseph Stalin, que governou por 30 anos. Fonte: Associated Press.