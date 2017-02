Parlamento da Romênia aprova referendo sobre leis anticorrupção

O Parlamento da Romênia aprovou nesta segunda-feira a convocação de um referendo para medir o apoio da população a um projeto de lei anticorrupção.

Todos os 310 parlamentares votaram a favor da proposta apresentada pelo presidente Klaus Iohannis, um forte apoiador da medida.

Não se sabe ainda o que será apresentado aos eleitores, mas o referendo foi visto como uma forma de as investigações correntes contra a corrupção no país.

A Romênia tem registrado os maiores protestos contra o governo desde o fim do comunismo nas últimas semanas, quando o governo de centro-esquerda emitiu um decreto diluindo as leis anticorrupção.

Após a repercussão, o premiê Sorin Grindeanu retirou o decreto, mas não impediu as demonstrações dos descontentes, que pedem a dissolução do governo, que assumiu o poder no mês passado. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários