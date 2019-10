Parlamento dá aval para projeto de lei do Brexit seguir tramitação na Casa

O Parlamento britânico aprovou, por 329 votos a 229, a continuidade da tramitação de um projeto de lei que transforma em legislação local o acordo de divórcio negociado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, com a União Europeia (UE). A aprovação era um pré-requisito posto pelo Parlamento do país para analisar o pacto de saída.

Ainda hoje, em seguida, o Parlamento votará se a tramitação desse projeto de lei deve ocorrer de forma acelerada, de modo que os procedimentos possam ser finalizados até a data do Brexit, atualmente em 31 de outubro. Johnson afirmou mais cedo que, caso o cronograma mais rápido seja rejeitado, convocará novas eleições.