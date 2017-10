Parlamento catalão fará reunião na 5ª feira para decidir como responder a Madri

O Parlamento regional da Catalunha vai realizar uma sessão na quinta-feira (26) para decidir como responder à decisão de Madri, no fim de semana, de invocar o artigo 155 da Constituição espanhola, que prevê a retirada da autonomia da comunidade catalã, afirmou hoje um parlamentar da coalizão separatista catalã.

Há temores de que a sessão ocorrerá para confirmar a declaração de independência da Catalunha em relação à Espanha. No começo do mês, a Catalunha votou por sua independência em um plebiscito não autorizado por Madri.

No último sábado, o presidente catalão, Carles Puigdemont, pediu ao Parlamento local para debater e votar sobre o plano do governo espanhol de assumir o controle da Catalunha, que fica no nordeste e é a mais rica da Espanha.

A fala de Puigdemont foi considerada uma ameaça velada de formalizar a ambígua declaração de independência da Catalunha. Recentemente, o líder catalão anunciou a independência do território, mas a cancelou em seguida, pedindo o início de conversações com Madri.

O governo da Espanha, porém, se recusou a dialogar sobre a independência e vem manobrando para derrubar os líderes catalães e convocar eleições antecipadas regionais nos próximos seis meses.

Também nesta segunda-feira, o partido regional pró-independência de extrema esquerda conhecido como CUP defendeu um gesto de "desobediência civil em massa", em resposta à atitude de Madri. Fonte: Associated Press.