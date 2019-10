Parlamento britânico rejeita tramitação acelerada do projeto de lei do Brexit

O Parlamento britânico rejeitou, por 322 votos a 308, a proposta de tramitação acelerada do projeto de lei que transforma em legislação local o acordo de divórcio negociado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, com a União Europeia (UE).

Johnson havia anunciado mais cedo que, caso a medida perdesse, pediria novas eleições. Isso porque, sem a tramitação acelerada, o Parlamento não teria tempo para votar o acordo sem um novo adiamento da data de divórcio, atualmente em 31 de outubro.

Na votação acelerada, que foi rejeitada, os parlamentares fariam a proposição de emendas ao acordo de saída amanhã, as votariam na quinta-feira e, na sexta-feira, o acordo seria encaminhado para a Casa dos Lordes.