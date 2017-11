Parlamento britânico começa a examinar projeto de lei do Brexit

O Parlamento do Reino Unido começou a examinar a legislação que inicia o processo de saída do país da União Europeia (Brexit), o primeiro de uma série de testes que medirão a autoridade da primeira-ministra britânica, Theresa May, em torno do Brexit.

Em um sinal dos desafios enfrentados por May, os legisladores iniciaram o debate da lei da retirada da UE, que consagraria a legislação da UE no Reino Unido para facilitar a transição do processo do Brexit. O debate de uma hora de duração foi o primeiro de oito sessões para que os parlamentares examinem o projeto de lei.

Nesta terça-feira, os congressistas votaram contra as tentativas dos partidos de oposição de alterar diversos aspectos da legislação, incluindo uma proposta que exigiria que o governo obtivesse o consentimento dos governos da Irlanda do Norte, da Escócia e do País de Gales antes de implementar a legislação que tira o Reino Unido da UE. Fonte: Dow Jones Newswires.