Parlamento alemão assume e escolhe Schaeuble como novo presidente da Casa

O novo Parlamento da Alemanha realizou sua sessão de abertura nesta terça-feira e elegeu como presidente da Casa Wolfgang Schaeuble, que foi ministro das Finanças alemão entre 2009 e 2017. Além disso, o partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD) declarou o início de uma "nova era", ao conseguir colocar representantes no Legislativo nacional pela primeira vez.

Membro do bloco conservador da chanceler Angela Merkel, Schaeuble disse aos congressistas que um estilo respeitoso será importante no Parlamento. "A discussão democrática é necessária, mas é um debate sujeito às regras", afirmou. "Isso vem com a disposição a respeitar os procedimentos democráticos e não para denunciar as decisões da maioria que são tomadas como ilegítimas, ou uma traição, ou o que seja."

A Câmara Baixa do Parlamento tem 709 membros, um tamanho recorde. Ela inclui 92 membros da AfD, o primeiro partido à direita do grupo conservador de Merkel a entrar no Parlamento em 60 anos.

O AfD teve 12,6% dos votos no mês passado, após uma campanha centrada nas fortes críticas a Merkel e na decisão dela de 2015 de permitir a entrada de um número considerável de imigrantes e refugiados no país, mas se aproveitou também do descontentamento mais amplo com a classe política. O líder da bancada do partido, Bernd Baumann, disse que o "velho Parlamento", no qual era possível adotar medidas sem competição, "está encerrado". "O povo decidiu e agora uma nova era começa", discursou.

Schaeuble é eleito para o Parlamento há 45 anos e foi apontado novo presidente por 510 votos a 173, com 30 abstenções. Ele não teve concorrência, mas o AfD foi contra seu nome pelo fato de que ele descreveu anteriormente o partido como "uma desgraça para a Alemanha".

O grupo conservador de Merkel, os Democratas Livres, uma sigla pró-negócios, e o Partido Verde, tradicionalmente mais à esquerda, estão nos estágios iniciais para tentar formar uma coalizão de governo. Fonte: Associated Press.