Parlamentares interrompem sessão da CCJR para ressaltar feitos de Pedrossian

A reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa, realizada às terças-feiras, foi hoje (22/8) levantada devido ao luto pelo falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian. Os parlamentares membros do grupo de trabalho ressaltaram a importância do legado deixado pelo "homem de Miranda".

"Cabe à esta Casa de Leis prestar homenagem a quem tem tantos elevantes serviços prestados ao Estado", afirmou o presidente do grupo de trabalho, Beto Pereira (PSDB). O levantamento da sessão está previsto no artigo 115 do Regimento Interno da Casa de Leis. Beto informou que fará a distribuição de matérias para relatoria dos deputados membros da CCJR e os pareceres serão apresentados na próxima sessão ordinária do grupo de trabalho, dia 29 de agosto.

Professor Rinaldo (PSDB) lembrou dos feitos do ex-governador no comando de Mato Grosso do Sul. "Se tirarmos tudo o que o Pedrossian fez em termos de infraestrutura, nosso Estado seria um deserto. Ele foi muito criticado à época, com obras consideradas faraônicas, mas hoje sabemos que foi um visionário e que é referência. Combateu o bom combate", disse. Pedro Kemp (PT) também ressaltou que as obras foram a grande marca de Pedrossian. "Todo o legado dele representa uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul", afirmou.

O ex-governador era conhecido como "semeador de estrelas", em alusão à marca de seus governos que se espalhou pelo Estado. Entre as obras mais conhecidas em Campo Grande estão o Parque dos Poderes, que abriga as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário, entre outros órgãos, o Parque das Nações Indígenas, o estádio Maria Aparecida Pedrossian, o "Morenão", os então conjuntos habitacionais Moreninhas e Aero Rancho, além do Hospital Regional Rosa Pedrossian.

