Parlamentares da Catalunha assinam documento sobre independência da região

Legisladores catalães assinaram um documento sobre a independência da região da Espanha, mas que atrasa a implementação do processo.

O presidente da região da Catalunha, Carles Puigdemont, foi o primeiro a assinar o documento intitulado "Declaração dos Representantes da Catalunha". Depois dele, dezenas de outros parlamentares assinaram.

A cerimônia de assinatura ocorreu algumas horas depois que Puigdemont discursou no Parlamento regional, afirmando que os catalães obtiveram o direito a independência da Espanha após o plebiscito de 1º de outubro. Ele pediu o diálogo com o governo da Espanha, que condenou a votação, afirmando que ela era ilegal e inconstitucional. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários