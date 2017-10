Parlamentar da Coreia do Norte defende desenvolvimento de armas nucleares

O vice-presidente do parlamento da Coreia do Norte, Ahn Dong Chun, disse que o desenvolvimento de armas nucleares pelo país é necessário por causa da ameaça representada pelos Estados Unidos. Ahn fez a declaração neste domingo, durante a Assembleia da União Interparlamentar, realizada em São Petersburgo, na Rússia.

"Nosso país está sendo ameaçado, a própria existência da República Popular Democrática da Coreia está em risco", disse, referindo-se a declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. "Nossos programas nucleares são programas de dissuasão que têm o objetivo de proteger nossa independência. Não temos alternativa a não ser desenvolver nossos programas nucleares", disse, de acordo com a agência estatal de notícias da Rússia, a Tass. Fonte: Associated Press.

