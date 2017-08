Parlamentar critica corte de 44% do orçamento para Forças Armadas

O comando das Forças Armadas anunciou no início deste mês que enfrenta um grave contingenciamento de recursos, fato que está paralisando importantes programas estratégicos do Exército, como o Sistema de Monitoramento de Fronteira (Sisfron), que visa oferecer mais proteção ao País a partir de um rígido controle das regiões de fronteira. Na sessão desta quarta-feira (16/8), o deputado Cabo Almi (PT) usou a tribuna para criticar a situação que agrava a segurança em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o comando, nos últimos cinco anos o Exército Brasileiro sofreu diminuição de 44,5%. Desde 2012, os recursos discricionários reduziram de R$ 17,5 bilhões para R$ 9,7 bilhões. “Isso porque os valores não incluem os gastos obrigatórios com alimentação, salários e saúde dos militares. Cortar os recursos afetará a fiscalização, restringirá expediente e haverá a baixa dos recrutas. O Exército, Marinha e Aeronáutica já avaliam o risco de colapso. Estamos assistindo o Governo Federal acabar com as instituições de segurança brasileiras”, lamentou Cabo Almi.

A principal reclamação do Exército é a imposição por parte da União de medidas, com uma nova ida de tropas para o Rio de Janeiro, gerando R$ 1 milhão de gasto por dia. O deputado Coronel David (PSC) disse que os governantes não se preocupam em evitar a entrada de armas, drogas e contrabando. “Todos deixaram de cuidar das fronteiras. Ano passado realizados uma audiência pública e o ministro da Defesa assumiu o compromisso de visitar Mato Grosso do Sul a cada quatro meses. E até hoje não retornou”.

Ao encerrar o discurso, Cabo Almi afirmou que a falta de investimento deixará o Exército Brasileiro fraco e frágil. “Não podemos deixar falir as Forças mantenedoras da estabilidade do País e que possuem maior credibilidade junto à população”.

