Paris quer proibir carros a diesel e gasolina

A prefeitura de Paris anunciou hoje (12) que pretende proibir a circulação de carros a diesel até 2024 e dos que utilizam gasolina até 2030, com o objetivo de tornar a capital francesa uma cidade neutra em emissões de dióxido de carbono.

A meta antecipa os planos do governo que - em julho deste ano - disse sonhar que até 2040 não existam mais veículos a diesel e gasolina.

As autoridades parisienses destacam em comunicado que o horizonte previsto "leva em conta de forma pragmática a evolução cada vez mais rápida do setor dos transportes nos últimos anos".

O desenvolvimento de carros elétricos foi acelerado, a oferta de transporte público está sendo reforçada e as ciclovias têm cada vez mais protagonismo, disseram as autoridades.

"Este objetivo não está formulado como uma proibição no horizonte de 2030, é como uma trajetória que parece ao mesmo tempo crível e sustentável", acrescenta o comunicado, que prevê reuniões com os fabricantes do setor automotivo nos próximos meses para associá-los a essa meta.

Paris sediou em dezembro de 2015 da Cúpula do Clima (COP21), na qual foi aprovado o primeiro acordo universal de combate à mudança climática.

