Parentes de políticos estreiam na Câmara de SP nesta quarta, 1º

Os rostos são novos, mas os sobrenomes, velhos conhecidos da política. A partir desta quarta-feira, 1º, estreiam no plenário da Câmara herdeiros e irmãos de deputados estaduais e federais que somam vitórias consecutivas nas urnas. É o caso de Rodrigo Goulart (PSD), que assume a vaga do pai, Antonio Goulart (PSD), agora na Câmara dos Deputados. "Vou trabalhar pelos projetos deixados por ele. Já estou pedindo a coautoria. Mas tenho minhas propostas, focadas na área em que atuo. Sou veterinário, quero incentivar convênios entre a Prefeitura e universidades que têm hospitais veterinários, para que eles se tornem públicos", disse.

Rodrigo se diz animado, especialmente com a renovação da Casa. "A idade média baixou muito. Tenho 32 anos, mas há ao menos três colegas mais novos do que eu." Nas eleições passadas, 33 dos 55 parlamentares se reelegeram - 22 são novos ou voltam à Câmara.

Filha do deputado estadual Ramalho da Construção (PSDB), Adriana Ramalho, do mesmo partido, chega ao primeiro mandato já como líder da bancada tucana. Aos 36 anos, quer construir carreira pública inspirada no exemplo do pai. "Faço questão de dizer que ele é a referência. Com ele aprendi que é possível fazer política honesta e tenho a responsabilidade de levar o nome dele."

A vereadora Rute Costa (PSD) acredita que o histórico de seus irmãos Paulo Freire (PR), deputado federal, e Marta Costa (PSD), deputada estadual, tenha ajudado em sua eleição, mas afirma que sempre gostou da política. "Meu primeiro emprego foi na liderança do PMDB. Ano passado, meu nome surgiu na convenção dos pastores. Sou da Assembleia de Deus e vou trabalhar pela minha comunidade."

Mais exemplos. Também com irmãos deputados, Reginaldo Tripoli (PV) já inicia sua vida pública com 88,8 mil votos - a terceira maior votação desta legislatura. Além do sobrenome, o Tripoli vereador também divide as bandeiras da família, que investe na causa animal. Completam a lista dos herdeiros estreantes Gilberto Nascimento Jr (PSC), filho do deputado federal Gilberto Nascimento (PSC), e Aline Cardoso (PSDB), filha do deputado estadual tucano Celino Cardoso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

