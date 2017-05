Parceria visa sanar problema de água nas aldeias de Dourados

Com o intuito de cooperar com a prefeitura municipal de Dourados, considerando a precariedade do abastecimento de água nas aldeias Bororó e Jaguapiru, a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Mato Grosso do Sul (Funasa/Suest-MS), participou na manhã de ontem, 18 de maio, de reunião para resolver a situação problemática em que se encontra o abastecimento de água para os habitantes da região.

Esse encontro visa firmar parceria e dar uma solução ao antigo problema, uma vez que esta dificuldade persiste, levando a constantes reclamações da comunidade indígena, que por conta disso, acaba sendo obrigada a pegar água em córregos e açudes das adjacências.

Na reunião, foram discutidas as ações de saneamento para melhorias nos sistemas de abastecimento de água já existentes, os quais são bastante antigos e apresentam perdas e vazamentos, deixando, muitas vezes, a comunidade perecendo pela falta de água de qualidade.

Essas atividades deverão começar o mais rápido possível e será firmado um termo de cooperação técnica entre Funasa e Sanesul, com o apoio da prefeitura municipal de Dourados.

Participaram da reunião, a prefeita de Dourados, Délia Razuk; o superintendente da Funasa, Marco Aurélio Santullo; o superintendente da Sudeco, Antonio Carlos de Oliveira; o superintendente do Incra, Humberto Cesar Mota Maciel; o coordenador da Pesca e Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Cesar Moura de Assis, além de representantes da Fundação Nacional do Índio; e secretarias municipais de Dourados.

O município de Dourados está localizado a 198,26 Km de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, no sudoeste do estado. As aldeias estão localizadas a 5 km da área urbana de Dourados e totalizam uma população de 18 mil indígenas.

