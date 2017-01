Parceria vai fomentar agricultura familiar em Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio César Lacerda Alves e do Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e de Ciências e Tecnologia, Luiz Fernando Buanain, foi recebido na sede do SEBRAE na manhã desta terça-feira (24). O prefeito acompanhou a apresentação da estrutura do SEBRAE, projetos de educação empreendedora, agricultura familiar e um projeto novo para revitalização da Feira Central.

O superintendente do SEBRAE, Cláudio Mendonça, agradeceu a presença do prefeito e de sua equipe de trabalho e fez a exposição de um plano de trabalho para 2017, visando firmar convênio para promover cursos educacionais e desenvolver o empreendedorismo.

Cláudio Mendonça apresentou ao prefeito Marquinhos Trad o programa de incentivo à agricultura familiar, que visa gerar renda aos pequenos agricultores da Capital. “Atualmente, a agricultura familiar atende poucas famílias, muito menos do que é esperado. Com a implementação deste programa podemos aumentar a produção e chegar ao patamar ideal que é 30% de produção. Esta produção será destinada às Escolas da Rede Pública Municipal”.

O prefeito Marquinhos Trad ficou satisfeito com a reunião e colocou a equipe da Prefeitura à disposição do SEBRAE, no que diz respeito às parcerias. “Sou muito prático e tudo que foi apresentado é muito bom para nossa cidade. Com relação ao investimento na agricultura familiar, a Sedesc dará toda a atenção, levando em consideração que a agricultura familiar gera renda para os produtores e reforça a merenda escolar”, frisou.

Marquinhos também recebeu a proposta de uma nova arquitetura da Feira Central de Campo Grande. Um projeto arrojado e com estrutura de madeira. “Nós temos que ver este projeto e também a reestruturação do Centro Comercial Popular (Camelódromo), que está com estrutura antiga e esta precisando de uma melhoria na estrutura”, comentou o prefeito.

O prefeito disse que ficou impressionado com o trabalho do SEBRAE e destacou conhecer o trabalho da Feira Central de Campo Grande, que tem uma presidente muito persistente. “A Feira Central teve um envelhecimento precoce devido ao empreendedorismo nos bairros. As pessoas preferem comer o sobá, espetinho e o pastel nas feiras próximas de suas casas. Para a Feira Central voltar a ter um público maior terá que ser remodelada e oferecer atrativos diferentes para a população”, frisou o prefeito.

Para a diretora dos Projetos Especiais, Catiana Sabadin, para haver mudanças estruturais, tanto na Feira Central quanto no Camelódromo, o primeiro passo será o de integrar os projetos. “Ficamos felizes de ver projetos novos. Nossa equipe está pronta para colaborar com o SEBRAE sses projetos que serão importantes para o desenvolvimento comercial e cultural de nossa cidade”.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Araújo, foi mostrado para o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad os serviços do SEBRAE. “Queremos estar perto da Prefeitura de Campo Grande para desenvolver projetos diferentes e programa que possam servir de exemplo para todo o país. Nossas estruturas estão à disposição da Prefeitura e temos pessoas para desenvolver novos projetos”.

O evento contou com a presença do diretor Tito Estanqueiro como diretor técnico e Maristela França como diretora de operações e a secretária Municipal de Cultura e o Turismo Nilde Brum.

