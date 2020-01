Parceria proporciona mais comodidade aos alunos da pós-graduação do Estado

O sucesso da parceria já foi comprovado no ano passado com a realização do curso de especialização Lato Sensu na área de Gestão de Pessoas – primeira pós-graduação ofertada pelo Governo – na Acadepol. - (Foto: Dvulgação)

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) assinaram um termo administrativo que trata da cedência das instalações da Academia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (Acadepol) para a realização do curso de pós-graduação ofertado pela Escolagov aos servidores públicos estaduais, conforme foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (20.01).

De acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, a parceria é de suma importância para o desenvolvimento de ações educacionais com mais qualidade, bem como, garantir o recredenciamento da instituição de ensino junto a Secretaria de Estado de Educação (SED) e Conselho Estadual de Educação para a oferta de pós-graduação.

“Através de parcerias como essas, conseguimos utilizar bons espaços físicos existentes no Estado, além de proporcionar mais comodidade e excelência aos alunos que estão empenhados em conquistar qualificação necessária para aprimorar a Gestão Pública”, destacou.

O sucesso da parceria já foi comprovado no ano passado com a realização do curso de especialização Lato Sensu na área de Gestão de Pessoas – primeira pós-graduação ofertada pelo Governo – na Acadepol.

Com a participação de 40 servidores públicos efetivos, a especialização teve início no dia 22 de novembro e conta com uma carga horária de 390 horas/aulas. Na grade curricular estão os seguintes conteúdos: Cultura, clima e comportamento organizacional; Inovação e empreendedorismo no setor público; Gestão de Processos; Marketing de serviços; Coaching/Mentoria; Governança corporativa; entre outros.

A previsão para a próxima especialização é que ela seja voltada, inclusive, para a área de segurança pública através, da transformação do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar em pós-graduação.

Além dos titulares da SAD, Roberto Hashioka; da Sejusp, Antônio Carlos Videira e diretor-presidente, Wilton Paulino Junior, participaram do ato o o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Acosta, a coordenadora-geral de Perícias, Glória Suzuki, superintendente de Patrimônio e Transporte da SAD, José Alberto Furlan e os servidores da Escolagov, Silvana Maria Marchini Coelho (diretora de Educação Continuada); Anderson Canale (diretor de Administração e Finanças) e Antonieta Colman dos Santos (aluna do curso de pós-graduação e responsável pela Divisão de Gestão de Pessoas).