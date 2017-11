Parceria do Governo do Estado garante solução de problemas de infraestrutura em Ponta Porã

Na área da habitação, moradores receberam os títulos de posse definitiva no Residencial Che Roga Mi; prefeitura entregou também ponte que é o principal acesso para diversos bairros.

Campo Grande (MS) – A inauguração da ponte sobre o córrego Estevão em trecho onde uma erosão ameaçava residências e o título de posse definitivo a famílias do Residencial Che Roga Mi estão entre as entregas feitas hoje à população de Ponta Porã, em agenda conjunta do governador Reinaldo Azambuja com o prefeito Hélio Peluffo.

“Tudo isso só é realidade em função da parceria que nos temos hoje com governo do Estado”, destacou Peluffo, na solenidade realizada nesta manhã (25.11) no salão paroquial situado na Avenida Brasil. Na avaliação do prefeito, o trabalho conjunto que vem sendo feito pela gestão estadual e municipal é a melhor e mais rápida maneira de resolver problemas que afligem a população.

“De norte a sul dentro do município de Ponta Porã, são obras com recursos que nós conseguimos através do Governo do Estado. Se o Jardim dos Estados está sendo asfaltado, é porque governador está nos ajudando”, detalhou. O recurso para a obra havia sido liberado, mas foi preciso recorrer à Justiça onde a prefeitura obteve liminar para que os valores não retornassem ao governo federal.

Conforme o prefeito, o respaldo e interlocução do governo foram decisivos para vários outros recursos estavam parados em Brasília com risco de devolução dos valores. Com o apoio de parlamentares e suporte do governo, várias frentes de obra estão em andamento na cidade.

“Isso tudo a gente está construindo para as pessoas”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja. “O Brasil vive hoje um momento ainda difícil, mas quando a gente faz gestão, governa com transparência, é possível fazer isso que estamos fazendo aqui hoje: entregas à população. São melhorias em muitas áreas, saneamento, habitação, saúde, infra, estradas para melhorar escoamento da produção, pontes de acesso aos assentamentos, tudo isso feito na maior crise da história do nosso país”, detalhou o governador.

Para o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, esse trabalho conjunto têm feito o Estado avançar. “São parcerias desprendidas de qualquer outro motivo a não ser buscar o bem da população”, declarou. “Temos visto um volume de recursos que jamais em qualquer época da historia de MS um governador dirigiu aos municípios”, completou o deputado federal Geraldo Resende.

Para o deputado estadual Márcio Fernandes, “sem o apoio do governo do Estado seria impossível inaugurar tantas obras como essas”. Já o deputado Beto Pereira destacou o benefício do empenho de toda a classe política para os cidadãos. “Quando se faz política com responsabilidade, com união, respeitando os poderes, com parceria como é feito aqui com o governo federal e, em especial o Governo do Estado, as coisas acontecem para o bem da população”, ressaltou.

Sonho realizado

Famílias beneficiadas pelos títulos definitivos de suas propriedades no Che Roga Mi comemoraram a realização de um sonho. “Há 17 anos a gente espera, vai às reuniões e nada. Agora só tenho a agradecer e posso dizer: é minha casa”, afirmou a moradora Lúcia Barroso. Sérgio Lopes conta que o documento original da casa fazia falta até na hora dos moradores pedirem ligações de energia. “O governador e o prefeito resolveram essa questão depois de 18 anos. Estamos agradecidos”, disse. Para ele, a regularização irá refletir positivamente até na valorização dos imóveis.

A dona de casa Mercedes Dias recebeu uma moradia após seu imóvel passar a ocupar uma área de risco. “É uma boa hora de me dar essa casa para eu morar com a minha família”, comemorou. Na casa nova, ela irá morar com quatro filhos e um neto de quatro anos.

Próximo de sua casa, onde a erosão havia comprometido a passagem, foi entregue a obra de construção da ponte sobre o córrego Estevão garantindo o acesso em uma das mais importantes ligações para os moradores de bairros da Grana, Cohab e Jardim Aeroporto. O local havia sido interditado depois que uma tubulação deteriorada provocou o desabamento da ponte antiga.

Mais Entregas

Na agenda deste sábado, foram entregues também a reforma na Unidade Educacional de Internação (Unei), a ampliação da unidade penal Ricardo Brandão e anunciada a implantação o sistema de radiocomunicação profissional para reforçar a segurança na região de fronteira. Foi assinada também a lei municipal que reduz a cobrança na taxa de lixo, a que repõe as perdas salariais dos professores, outra que garante 14º salário aos funcionários de escolar com notas altas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e assinadas várias autorizações de obras.

Estiveram presentes nas entregas os secretários estaduais de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli, de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Carlos Barbosa; o deputado federal Geraldo Resende; os prefeitos de Ponta Porã, Hélio Peluffo, de Bela Vista, Reinaldo Pitti, e Guia Lopes da Laguna, Jair Scapini; e os deputados estaduais Beto Pereira, Mara Caseiro, Onevan de Matos e Márcio Fernandes.

Danúbia Burema e Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Chico Ribeiro