Parceria entre Sedhast e MP/MS reforça execução da assistência social no Sul do Estado

Campo Grande (MS) – Em reunião na última semana, na sede do Ministério Público em Ponta Porã, foram discutidas demandas identificadas pelo monitoramento da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e da Comissão de Mediação, com representantes dos municípios e dos conselhos municipais de assistência social de Aral Moreira, Antônio João e Ponta Porã.

A ação em conjunto possibilita agilidade nas providências necessárias para a execução da Política de Assistência Social na região. O objetivo da Sedhast é organizar mais reuniões desse tipo em diferentes regiões do Estado.

Segundo a Superintendente da Política da Assistência Social da Sedhast, Salette Marinho de Sá, essa parceira fortalece as ações da Política da Assistência Social: “Favorece ações mais efetivas, transparentes e participativas conforme previsto no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A mediação é uma ação inovadora que foi aprovada pelos gestores municipais e com certeza realizaremos outras nas outras regiões de MS”, reforçou.

Gabriel da Costa Rodrigues Alves, promotor da Comarca de Ponta Porã, destacou que o aprimoramento da política de assistência social pressupõe a aptidão técnica e comprometimento ético dos gestores e suas equipes, como também o envolvimento colaborativo do Ministério Público na medida em que seja capaz de catalizar, fomentar e fortalecer as mudanças necessárias à consolidação do SUAS.

Também presente na reunião a secretária municipal de assistência social do município de Antônio João, Karina Nunes, externou a importância da mediação. “A ação de mediação socioassistencial é de extrema relevância, pois expõe as lacunas a serem preenchidas pela gestão, e em conjunto criam-se estratégias eficazes para solucionar demandas recorrentes em vários municípios da região sul-fronteira, que resultam em novas atitudes por parte das gestões gerando melhores resultados”.

O coordenador da Proteção Social Básica, Valdereis Freitas e Daniela Galvão, técnica de referência da Coordenadoria de Proteção Social Especial, ambos da Sedhast, também participaram da reunião.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Fotos: Divulgação.