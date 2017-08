Prefeito Marquinhos Trad lembra da importância dos ferroviários na construção de Campo Grande

Uma parceria entre os governos municipal e federal entregou aos aposentados da NOB o espaço que lhe és de direito com a inauguração da sede da Associação dos Ferroviários, Aposentados, Pensionistas, Demitidos e Idosos (Afapedi) no local / Divulgação

Inaugurada em setembro de 1914, a Estação Central de Campo Grande, mais conhecida hoje como Estação Ferroviária, foi a principal entrada de migrantes, trabalhadores e todos que ajudaram a construir a Capital Morena. Falar de Campo Grande sem citar a importância da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) é impossível. E não creditar aos trabalhadores da NOB sua importância histórica também.

Nesses 118 anos de Campo Grande, a Prefeitura Municipal, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) devolve a esses homens e mulheres algo que nunca poderia ter sido lhes tirados: a Estação Ferroviária. Uma parceria entre os governos municipal e federal entregou aos aposentados da NOB o espaço que lhe és de direito com a inauguração da sede da Associação dos Ferroviários, Aposentados, Pensionistas, Demitidos e Idosos (Afapedi) no local.

Ainda com a parceria, foi inaugurado o Museu dos Ferroviários, onde todos poderão conhecer um pouco mais dessa história.

Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, lembrou da importância dos ferroviários na construção da cidade. “Em qualquer livro da história da nossa cidade, seja ele escrito com caneta de pena, ou com caneta esferográfica, seja ele ilustrado com fotos preto em branco, ou coloridas, sempre vai haver um trem. Eu era bem pequenino e me recordo de várias e várias vezes vir com o meu pai aqui e pegarmos o trem até os seus destinos. E quantas e quantas vezes dentro do trem eu recebi lições e princípios que ele aprendeu juntamente aos pais de vocês. Estamos devolvendo aos ferroviários um espaço que eles nunca deveriam ter perdido. Estamos devolvendo aos ferroviários o espaço que pertence a eles”, afirmou.

Presidente da Afadepi, Valdemir Vieira, diz que há mais de dez anos esperava por este momento. “Hoje é um dia muito importante para nós. Estamos há quase 20 anos longe deste local. Na época em que o prefeito ainda era deputado eu fui lá e pedi para ele nos ajudar a vir para cá. E ele disse que um dia seria prefeito e que nos devolveria esse lugar, porque é justo, porque foi cada um de nós que colocamos cada tijolinho aqui. Fico muito emocionado com isso, por ele está cumprindo uma promessa lá de 2008”, disse.

Com a parceria, a Afadepi irá preservar o patrimônio histórico e junto com a Prefeitura vai promover eventos para dar vida ao local. dentre a programação já estipulada está a Criação do Espaço do Idoso, onde os aposentado terão acompanhamento nutricional e físico. E a inauguração do Museu do Ferroviário, que em parceria com o Iphan, trará uma alternativa de visita a estudantes turistas e a própria comunidade.

Para Maria Clara Scardini, superintendente regional do Iphan, a parceria vem ao encontro da necessidade de todos. “Estamos aqui como parceiros da Afapedi e da Prefeitura de Campo Grande. Estamos desenvolvendo vários trabalhos juntos, e esse povo é aguerrido, eles levam com eles essa paixão

pela preservação da ferrovia. Eles são o maior símbolo da resistência e preservação desse espaço”, salientou.

Aposentado da Afadepi, Antonio Marques da Silva, conta ter entrado na NOB 1981, e hoje para ele é um dia especial, por poder voltar para casa. “Fui manobrista, agente especial de trem, atendia trechos daqui a Bauru, a Corumbá. Atendia pessoas de todas as nações e cantos do país e como disse o prefeito esse é o nosso espaço que nunca devíamos ter saído. Somos agradecidos pelo retorno a nossa casa”, finalizou.

