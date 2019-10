Parceria entre Prefeitura e Empresa de Cerimonial realiza seleção de jovens para curso

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com a empresa de cerimonial e assessoria de eventos Karla Lyara, selecionará candidatos para o curso de Assessoria de Cerimonial.

O curso acontecerá nos dias 28/10 a 1º de novembro das 19h às 20h30 na sala nº 623 do bloco 06 da Uniderp, localizado na Avenida Ceará, 333.

O objetivo do curso será capacitar jovens e adultos, apresentar conhecimento sobre a atuação do

profissional Assessor\Cerimonialista e uma visão empreendedora, postura, ética, comprometimento, resiliência, pontualidade e responsabilidades.

A ministrante do curso será a jornalista e empresária Karla Lyara, que atua no ramo cerimonialista desde 2014, totalizando mais de 400 eventos realizados em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Para o Subsecretário Maicon Nogueira, a parceria com o setor privado em promover cursos que fomentam a mão-de-obra especializada é uma garantia de sucesso absoluto. “Sempre que firmamos estas parcerias, o êxito é garantido, pois temos a certeza de apresentar aos nossos jovens, pessoas com alto nível de profissionalismo”, destaca Maicon.

Criada em um ambiente de eventos corporativos, casamentos e formaturas, Karla Lyara atua desde os seus 16 anos na área do cerimonial. Como acadêmica de Comunicação Social, trabalhou 3 anos no Cerimonial da Universidade.

Segundo a empresária Karla Lyara, o foco é analisar, planejar e executar para cada cliente uma experiência única e inesquecível em eventos. “Todo este

comprometimento é recompensado quando vemos a felicidade estampada no rosto do nosso cliente”, conclui a Empresária.

Para participar da seleção ligue 3314-3577 ou entre em contato pelo WhatsApp (67) 9.9155-0831

Cronograma:

Dia 28\10

Case da empreendedora e Histórico do Cerimonial (A importância do assessor em

um evento)

Será feita uma apresentação da trajetória da empreendedora, trazendo sua experiência e

os principais desafios da área de eventos. Os alunos terão noção básica do papel do

Cerimonial e a diferença do Assessor de Eventos. Também falaremos de fatos

inusitados e contratempos (como trabalhar com imprevistos).

Dia 29\10

Liderança e Network

Qualquer empresa bem sucedida tem um bom líder. É preciso entender o papel do líder

e como atuar de forma eficaz, somando trabalho e credibilidade. Uma empresa não

cresce sozinha. Ela precisa de parceiros, de contatos, que chamamos de Network.

Abordaremos como é a relação do Assessoria e Fornecedores de Eventos.

Dia 30\10

Cerimônias e Festas

Neste dia falaremos das cerimônias de casamento e 15 anos. Como fazer um Roteiro

(Tradicional ou Informal), RSVP (Confirmação de Presença), Acompanhamento da

montagem (Checagem dos serviços contratados pelo cliente) e Execução no Dia

(Função da equipe em cada etapa) para que evento saia conforme planejado.

Dia 31\10

Eventos Corporativos

Abordaremos as regras e como montar um evento corporativo (o que levar em

consideração, logística e presenças confirmadas). Os passos de uma solenidade de

Formatura (culto ecumênico, colação e baile).



01\11

Experiência na Prática

A ideia é proporcionar aos alunos uma vivência, ou de um evento protocolar ou de uma

cerimônia de casamento. Na primeira opção montaremos um evento, formaremos a

equipe, que atuará no registro de autoridades, formação da mesa, mestre de cerimônias,

auxiliares de palco, entre outras funções.

No segundo caso, simularemos um casamento real (teremos uma noiva e um noivo

vestidos), montaremos uma cerimônia de casamento, com cadeiras, altar e cortejo. A

equipe executará as entradas com as devidas músicas, organizará entrada do noivo, pais,

noiva, da aliança, assinaturas e fotos.