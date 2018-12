Parceria entre o Governo de MS e o Instituto Biológico de São Paulo será ampliada

O IB tem como missão desenvolver e transferir conhecimento científico e tecnológico para o negócio agrícola nas áreas de sanidade animal e vegetal - Divulgação

Na oportunidade em que estiveram em São Paulo participando da primeira reunião sobre vigilância no trânsito nacional e internacional de animais e produtos pecuários, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), o superintendente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Rogério Beretta, e o diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Luciano Chiochetta, fizeram ainda uma visita ao Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (IB).

Durante o encontro com o diretor-presidente do Instituto, Antônio Batista Filho, Beretta e Luciano puderam conhecer melhor a estrutura e a conversa que iniciou com o agradecimento pela parceria pelo auxiliou ao Governo de Mato Grosso do Sul durante as pesquisas para fabricação do queijo artesanal, doando os antígenos necessários, rendeu inúmeras possibilidades de novas parcerias, principalmente nas áreas de sanidade animal e biofabricas.

Segundo Beretta, as biofábricas (fábricas de produtos biológicos para manejo integrado de pragas) é uma nova tendência e o qual o instituto tem no hall. “Essa é uma política pública importante para o Estado, já que através dela podemos incentivar os produtores a utilizarem menos produtos químicos para controle de pragas e doenças”, completou.

As parcerias vão além e podem acontecer ainda nos estudos sobre a mortalidade de abelhas com ferrão em Mato Grosso do Sul. Atualmente o Instituto mantém parceria com outros estados, como Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina.

Sobre o Instituto Biológico (IB)

O Instituto Biológico é o primeiro centro de formação de cientistas e de debate científico no estado de São Paulo. Ali foi discutida a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e fundada a Sociedade Brasileira de Entomologia (SEB).

Em reuniões semanais, abraçava-se o conteúdo da ciência no Brasil e no exterior, absorvendo o conhecimento dos participantes e dos conferencistas, provocando o ideal da ciência completa para o desenvolvimento do País.

O IB tem como missão desenvolver e transferir conhecimento científico e tecnológico para o negócio agrícola nas áreas de sanidade animal e vegetal, suas relações com o meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Seu grande desafio como instituição, hoje, é aliar um histórico de contribuições a um presente que exige excelência e prontidão de resposta a uma sociedade em profunda transformação, com alteração no perfil do controle das pragas e doenças, com interferência de fatores relacionados ao modelo de desenvolvimento econômico, às alterações ambientais, às migrações e ao intercâmbio internacional.