Parceria entre MPMS e Fertel reforça frota de emissoras públicas

As parcerias garantem ao MPMS a exposição de seu trabalho pela Fertel –pela TVE Cultura, Portal da Educativa e também na Educativa 104.7 FM - Foto: Divulgação

A parceria entre o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) e a Fertel (Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) resultou no reforço da frota das empresas de comunicação estatal, com a doação pela Procuradoria Geral do Estado de um automóvel. O veículo, que integrava a frota do Ministério Público, agora será utilizado no deslocamento de equipes e outras atividades operacionais da TVE Cultura, da Educativa 104.7 FM e do Portal da Educativa.

A doação do automóvel –um Hyundai Tucson– foi discutida no início de abril, recebendo o aval do procurador-geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos. O ato de entrega do veículo foi formalizado pela secretária-geral do MPMS, Bianka Karina Barros da Costa, e pelo diretor-presidente da Fertel, Bosco Martins.

“O procurador-geral Paulo Passos tem se mostrado uma pessoa sensível quanto às necessidades da Fertel, ao mesmo tempo em que reconhece a importância da comunicação pública para divulgar a intensa atuação de nosso Ministério Público. Essa relação tem sido muito positiva para o MPMS e para a fundação e, sem dúvida, continuará a render frutos”, afirmou Bosco.

A atual parceria entre as instituições foi renovada em agosto de 2018, com validade de 12 meses, porém, já é alvo de discussões para ser estendida e ampliada. Em 24 de janeiro deste ano, Passos, durante a participação em gravação do MP na TV –programa produzido pelo Ministério Público do Estado e que vai ao ar na TVE Cultura–, avaliou com Bosco outras possibilidades de trabalho conjunto entre as instituições.

As parcerias garantem ao MPMS a exposição de seu trabalho pela Fertel –pela TVE Cultura, Portal da Educativa e também na Educativa 104.7 FM–, e em troca o Ministério Público realizou doações para apoiar a produção das emissoras públicas, como equipamentos especiais de iluminação, mobiliário e itens de informática.

Boa relação

“Essa relação amistosa entre os órgãos públicos acaba sendo salutar também para a população, que se beneficia com uma melhor prestação de serviço sem aumento no ônus. É justamente a forma de trabalho que o governador Reinaldo Azambuja e o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) vem defendendo na administração de Mato Grosso do Sul”, salientou Bosco, lembrando que tratativas semelhantes junto a órgãos como a Receita Federal e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) também permitiram melhorias na Fertel.

Da mesma forma, uma doação intermediada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) permitiu que parte da multa aplicada em uma grande empresa no Estado, no valor de R$ 200 mil, viabilizasse a digitalização da Educativa 104.7 FM, a ser providenciada até o fim deste ano. E, também por meio de discussões com a Claro/Embratel, a TVE Cultura recebeu antenas e transmissores digitais que garantiram melhor qualidade de som, imagem e de alcance ao seu sinal.