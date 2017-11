Parceria entre Governo e TJ busca agilizar fornecimento de medicamentos

Nesta quinta-feira, dia 23, o Governador Reinaldo Azambuja assinou termo aditivo ao convênio com o Tribunal de Justiça com objetivo de agilizar os serviços prestados pelo Núcleo de Apoio Técnico à Saúde.

Com a assinatura do documento o Governo do Estado passa a disponibilizar dois médicos e dois farmacêuticos, e a Prefeitura da Capital mais dois, que juntos atuarão na análise dos processos de judicialização da saúde, emitindo pareceres.

Reinaldo Azambuja explicou que a medida, inédita no país, visa melhorar o atendimento à população sul-mato-grossenses.

O Desembargador Nélio Stábile, coordenador do Comitê Estadual do Fórum Judiciário para a Saúde que a parceria com o Governo do Estado pode ainda evitar novas ações.

A iniciativa garante que o magistrado possa decidir com mais segurança.

O NAT – Núcleo de Apoio Técnico dá suporte ao Comitê Estadual do Fórum Judiciário para a Saúde que tem como função traçar metas e buscar soluções para a judicialização da saúde.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)