Parceria entre Governo e Prefeitura garante mais 300 unidades habitacionais na Capital

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja assinou nesta quarta-feira, dia 28, com Prefeitura de Campo Grande e a Caixa Econômica Federal, contrato para a construção de mais 300 unidades habitacionais de interesse social no Jardim Canguru.

Reinaldo Azambuja explicou que, por meio da Agehab, o Governo conseguiu a aprovação do projeto junto ao Ministério das Cidades, que vai destinar recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do programa Minha Casa Minha Vida.

O investimento total na obra será de R$ 29.247.017,19, sendo: R$ 24 milhões do governo federal, R$ 5.094.482,29 de contrapartida do Estado e R$ 152.534,90 da Prefeitura de Campo Grande.

As famílias selecionadas estarão enquadradas no Faixa 1 – renda familiar de até R$ 1,8 mil.

Os apartamentos terão 47,01 metros quadrados cada, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Na parte de lazer, o residencial contará com quadra de areia, playground e quiosque, totalizando 1.356,03 metros quadrados.

As 300 novas moradias do Jardim Canguru estão entre os quatro projetos estaduais selecionados pelo Ministério das Cidades. Os demais são de Chapadão do Sul, com 96 casas (contratadas em 08/11); Nova Andradina, com 128 (contratadas em 24/10) e Paranaíba com 100 (contratadas em 08/11) – total de 624 unidades habitacionais contratadas em pouco mais de um mês.

