Parceria entre Governo do Estado, prefeitura e parlamentares amplia investimentos para Chapadão do Sul

Segundo governador Reinaldo Azambuja, a união entre os agentes públicos maximiza recursos para atender população de Mato Grosso do Sul

Chapadão do Sul (MS) – Parcerias entre Governo do Estado, prefeituras e parlamentares de MS vem ganhando força na atual gestão estadual e proporcionando bônus aos municípios de MS. Nesta terça-feira (19.09), mais um exemplo de que a união faz a força, garantiu para Chapadão do Sul investimentos que ultrapassam R$ 12 milhões, injetados nas áreas de infraestrutura urbana, educação e habitação.

“A parceria que a gente construiu com a bancada federal, é uma prática que tem dado certo, somos o Estado que tem o maior número de convênios com a União, isso é recursos da bancada federal, o Estado dobra o valor, aqui mesmo temos o exemplo, para cada R$ 1 que o parlamentar coloca, nós dobramos o valor, isso possibilitou a Mato Grosso do Sul a ter 140 convênios para disponibilizar, então acho que valeu a pena”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

O Estado entregou o Centro de Educação Profissional onde serão oferecidos cursos técnicos em Açúcar e Álcool, Agricultura e Informática, atendendo a demanda da atual vocação econômica da região. Futuramente, há previsão da implantação dos cursos em Administração, Agronegócio, Comércio, Eletrotécnica, Qualidade e Restaurante e Bar. Na forma presencial de ensino, o centro tem a capacidade de atender 1260 estudantes, simultaneamente, distribuídos nos três turnos de funcionamento. O investimento na obra foi de R$ 6.813.352,42.

Segundo o governador, a entrega – que faz parte do Programa Obra Inacabada Zero – também é resultado da parceria com a bancada federal. “Isso aqui era uma obra inacabada, está concluída e agora a gente firma uma parceria para fazer o ensino técnico profissionalizante, que ao meu ver é uma alternativa a mais para os jovens de Mato Grosso do Sul, especialmente Chapadão e região”, ponderou.

Também foi assinado convênio de autorização para obra de pavimentação asfáltica e drenagem das Avenidas Tocantins e Mina Gerais, no Bairro Parque União e restauração dos pavimentos de diversas ruas da cidade. A frente de trabalho também é resultado da união dos esforços do Governo de MS com prefeitura de Chapadão do Sul, sendo investidos R$ 1.800.000,00 e R$ 1.100.000,00, respectivamente. A autorização para abertura de processo licitatório da construção da E.E. Professora Lucia Gonçalves do Carmo com 14 salas de aula, valor estimado – R$ 2.219.630,05, também foi assinada.

“Já entregamos recentemente o asfalto da Usina Iaco, o que possibilitou a implantação da fábrica de açúcar, com investimento de R$ 14 milhões. Estamos fazendo o projeto executivo da Iaco para frente, ligando a BR-060”, completou Reinaldo Azambuja.

Lote Urbanizado

Entre outros investimentos entregues à população chapadense, Reinaldo Azambuja e o prefeito João Carlos Krug assinaram contratos do Programa Lote Urbanizado, parceria entre Estado e Município, que beneficiarão 16 famílias do loteamento Parque União, sendo destinado R$ 202.344,87 de recursos estaduais com doação do terreno pela prefeitura de Chapadão.

Para a aposentada Mariane Bohrz de Campos, 57 anos, a casa própria vai melhorar a qualidade de vida e fazer com que ela e seu filho saiam da casa que seu irmão cedeu, onde atualmente mora de favor. “Junto com o meu filho, nós mesmos vamos levantar. Tenho 57 anos, mas vou fazer a minha casinha com as próprias mãos e nem quero esperar os dois anos, vai sair antes. Recebo um salário mínimo, então é difícil pagar aluguel, luz, água e sobrar alguma coisa, agora vai sobrar alguma coisa né”, comemorou.

Aeroporto

Reinaldo Azambuja também se comprometeu com o prefeito João Carlos Krug na obra do receptivo do aeroporto de Chapadão do Sul. Hoje, as pessoas ficam ao relento no sol ou chuva na hora do embarque/desembarque. A previsão de investimento é de R$ 250 mil para prefeitura e mais R$ 250 mil do Governo do Estado.

“Agradeço a sensibilidade do governador em atender os nossos pedidos e hoje ele também lança a edital de licitação para conclusão da escola Lúcia Gonçalves do Carmo, que vai ser muito útil para a população de Chapadão do Sul, para o ensino médio e fundamental da nossa cidade. Em relação as vias da cidade, a nossa vontade de executar a obra e beneficiar a nossa população era muito grande, mas a força era pouca. Agora Governo do Estado vai nos atender. Obrigado governador”, concluiu o prefeito.

Texto: Beatricce Bruno/Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

