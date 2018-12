Parceria entre Governo do Estado e IFMS oferecerá pós-graduação em Educação Sanitária a técnicos da Iagro

Campo Grande (MS) – Uma parceria firmada entre o Governo do Estado e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul possibilitará aos servidores da Iagro cursar pós-graduação em Educação Sanitária e Comunicação em Agropecuária.

A ideia, a princípio, é oferecer qualificação a pelo menos 90 técnicos, visando o alinhamento com as atividades propostas pelo Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), que prevê a retirada da vacinação conta a febre aftosa até 2023, explicou o diretor presidente da Iagro, Luciano Chiochetta.

Além disso, as atividades propostas também buscarão aperfeiçoar a qualidade dos serviços já prestados quando das visitas, encontros com produtores e trabalhos de campo e palestras, e das ações paralelas como as entrevistas para emissoras de TV e rádio e apresentações.

A Chefe da Divisão de Educação Sanitária da Iagro, Terezinha Cléa Signorini Feldens, ressalta que hoje Mato Grosso do Sul conta com um número reduzido de profissionais atuando e, com a qualificação oferecida nessa parceria, ela acredita que será possível perceber significativas mudanças na atuação dos técnicos.

As aulas e atividades propostas para o curso poderão acontecer tanto na estrutura do Instituto como na da Iagro. A previsão é que as primeiras turmas concluam o curso em 2021.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)