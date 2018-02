Parceria entre Estado, União e Prefeitura garantem a casa própria para mais de 200 famílias de Corumbá

Os beneficiados vão pagar prestações mensais, de acordo com sua capacidade financeira, para poder adquirir o imóvel - Foto: Leca

Uma parceria entre Estado, União e Prefeitura está garantindo o sonho da casa própria para 224 famílias do município de Corumbá. As unidades habitacionais do Residencial Corumbella fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida e representam um investimento global de R$ 15.941.759,00.

A vice governadora Rose Modesto participou da solenidade de entrega das chaves e destacou a importância dos investimentos que o Governo Reinaldo Azambuja vem fazendo nos municípios apesar da crise vivida em todo o País.

Para o prefeito de Corumbá Marcelo Iunes a parceria entre executivos estadual e municipal está transformando a realidade das famílias corumbaenses.

Do total de moradias, sete são adaptadas para pessoas com deficiência. As 217 casas possuem cerca de 42 m², enquanto as adaptadas aproximadamente 53 m². Compostas por sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área externa de serviço, cada unidade vai contemplar moradores com renda familiar de até R$ 1,8 mil (três salários mínimos).

Os beneficiados vão pagar prestações mensais, de acordo com sua capacidade financeira, para poder adquirir o imóvel. O valor das prestações é estabelecido pela Caixa Econômica Federal.

A Fundação Vale também apoiou o projeto habitacional, destinando R$ 1,32 milhão para obras de infraestrutura e saneamento, como asfalto e rede coletora/ligações domiciliares de esgoto.