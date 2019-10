Parceria entre Estado e MAPA garantem assistência técnica e bons resultados para médio produtor

Campo Grande (MS) – O convênio firmado entre a Agraer/MS e o Ministério da Agricultura, que prevê atendimento de assistência técnica e extensão rural a 110 médios produtores, dentro de um projeto piloto, foi prorrogado pela Semagro.

Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, além de prestar assistência a um público antes não atendido, as ações estão focadas principalmente na recuperação de pastagens degradadas.

Na avaliação do secretário esse é mais um grande passo para o desenvolvimento do agro no Estado de forma completa.

Na apresentação dos resultados obtidos neste projeto piloto, foram demonstrados detalhes sobre as técnicas utilizadas, as dificuldades encontradas e apresentados os bons resultados alcançados. Segundo Araquem Ibrahim Midon, gerente de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento da Agraer, as ações foram realizadas de comum acordo entre produtores e técnicos.

Araquem ressaltou que os benefícios da parceria são incontestáveis.

Com isso, o Governo do Estado dá início a este trabalho junto com o Ministério, que, aliado a ampliação de recursos para financiamento dos médios produtores, muito defendida pela Ministra Tereza e acatada pelo Presidente Jair Bolsonaro, serão responsáveis por uma importante e positiva alteração de cenário.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)