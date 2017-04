Parceria entre CMU Picolé e hospital garante exames preventivos a mulheres

Mulheres de 25 a 69 anos estão recebendo atenção especial no Centro Multiuso “O Picolé”. Uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Hospital do Câncer de Barretos está garantindo a realização de exames preventivos de mamografia (prevenção ao câncer de mama), para mulheres com idade entre 40 e 69 anos, e papanicolau (preventivo) para mulheres com idade entre 25 e 65 anos.

A equipe do CMU Picolé fez uma parceria com o Hospital do Câncer para garantir atendimento preventivo aos moradores do Estrela do Sul e região. “Muitas pessoas têm dificuldades no deslocamento para fazer os exames em outras localidades. Aqui no Centro de Multiuso fica mais perto para muitas pessoas. O atendimento é mais rápido e confortável. As mulheres estão sendo bem acolhidas. A parte interna da carreta é igual a um consultório médico”, explicou a coordenadora do CMU Picolé, Ediele Rosalen.

A moradora do bairro Cerejeiras, Devanir Nunes, faz o exame de mamografia anualmente e achou mais prático utilizar a carreta estacionada no Centro Multiuso. “Fazer os exames aqui é mais rápido e fica perto de casa. A gente tem que cuidar da saúde. A doença aparece muito rápido. Temos que prevenir”, declarou.

Lisandra Soares também ficou satisfeita com o atendimento da equipe do Hospital do Câncer de Barreto e destacou a facilidade para as donas de casa. “A equipe da prefeitura mobilizou toda comunidade e para nós, donas de casa, este atendimento facilita muito. Aqui o atendimento é mais rápido e as mulheres podem fazer os dois exames num só dia”, contou.

Iolina Correa se deslocou do Jardim Presidente até o local dos exames e destacou a rapidez no atendimento. “Nós precisamos de atitudes como esta, Toda equipe está de parabéns pela iniciativa de levar atendimento até os moradores”, parabenizou.

A carreta permanecerá no Centro Multiuso “O Picolé”, de 3 a 7 de abril, retornando dia de 17 a 20 de abril, das 07h às 17h. Para agendar os exames os pacientes devem procurar a Unidade de Saúde do Bairro Estrela do Sul.

