Parceria entre Agepen e Senar oferece curso de horticultura a reeducandos de Aquidauana

Campo Grande (MS) – Por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), detentos do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) foram qualificados na prática da horticultura como meio profissional.

O curso de “Implantação e manejo básico de horta” foi realizado nesta semana e abrangeu a exploração de várias espécies de plantas, como culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos.

Com 24 horas/aula, a capacitação envolveu a participação de 13 alunos, com atividades teóricas e práticas,. Durante o curso, os reeducandos aprenderam a preparar o solo para a plantação, adubação, poda, irrigação, cuidado com pragas e doenças, colheita e implantação de sombrites ou estufas, além de técnicas de comercialização.

De acordo com o diretor do presídio, Marco Aurélio Silva Salles, a intenção da qualificação aos custodiados foi oferecer a oportunidade de apreender algo que possam servir para o seu futuro. “O curso vai ajudar na autoestima e contribuir para torná-los conscientes de seus valores no desenvolvimento de atividades lícitas”, destacou o dirigente.

Para o diretor presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, “o oferecimento da capacitação aos reeducandos é um exemplo de que o Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, por meio dos seus servidores, está preocupado em buscar alternativas que insiram os reeducandos na sociedade”.

Texto e fotos: Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

