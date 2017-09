Parceria entre Agepen e Judiciário garante ampliação do sistema de vigilância no presídio de Amambai

Amambai (MS) – Como forma de aperfeiçoar a segurança, o Estabelecimento Penal de Amambai (EPAm) praticamente dobrou o número de câmeras de vigilância, que foram instaladas em pontos estratégicos. Atualmente, 27 câmeras com resolução em Full HD realizam o monitoramento interno e externo de toda movimentação da unidade.

O reforço do videomonitoramento ocorreu graças à parceria da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) com a 3ª Vara Criminal de Dourados, por meio do juiz titular César de Souza Lima. Foram investidos R$ 8 mil em 12 novas câmeras, as quais vão contribuir para o trabalho dos servidores penitenciários.

Segundo o diretor do presídio, Alexandre Ferreira de Souza, as instalações foram implantadas em locais como cozinha, corredor, portaria, salas de aula e na parte externa. “Com o moderno sistema de armazenamento de dados que possuímos na unidade, temos capacidade para instalar mais quatro câmeras futuramente, e isso vai tornar a rotina diária ainda mais tranquila e segura, tanto para os agentes quanto para os detentos”, ressaltou.

O uso da tecnologia tem se demonstrado muito útil para reforçar a segurança nas unidades prisionais. “O videomonitoramento torna mais rápida qualquer ação necessária, tanto para contenção de possíveis tentativas de fuga, quanto para repressão de tentativas de ataques externos”, ressalta o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Foto: Divulgação