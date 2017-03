Parceria da UFMS e Prefeitura oferece 800 vagas em projeto de esporte e lazer

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), anúnciou nesta sexta-feira (3) que vai oferecer 800 vagas para atividades físicas, esportivas e artísticas para a comunidade interna e externa em Campo Grande.

A ação faz parte do Programa de Esporte e Lazer na Cidade, da Funesp (Fundação de Esportes) com o Ministério do Esporte, e tem como objetivo democratizar o acesso aos esportes físicos para o lazer.

Serão oferecidas atividades de musculação, ginástica/ritmos, tênis de quadra, jogos de mesa, pilates, slackline, handebol, basquetebol, voleibol, futsal, hidroginástica, natação, treinamento funcional, jogos e brincadeiras, skate, desenho, pintura, grafite, violão e percussão.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Proece, até as vagas se esgotarem. Quem não conseguir se inscrever pode procurar a secretaria da Coordenação de Cultura e Esporte das 08 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, para se cadastrar no banco de reserva.

