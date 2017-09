Parceria da Prefeitura e Governo busca reduzir custeio e combater a corrupção na gestão pública

Os executivos estadual e municipal assinaram nesta terça-feira um acordo de cooperação técnica para compartilhamento de informações entre as controladorias, a fim de melhorar o desempenho das compras, contratos além de diminuir o custeio da máquina pública. Para isso será implantado em Campo Grande o Observatório da Despesa Pública na Capital – ODP.

O ato foi assinado pelo prefeito Marquinhos Trad, governador Reinaldo Azambuja, Secretário da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM), Evandro Ferreira de Viana Bandeira e o Controlador-Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda.

Marquinhos ressaltou a importância da implantação de ferramentas que ajudem a reduzir as dificuldades da administração pública e, principalmente, que fortaleçam a estabilidade econômica. “Tudo o que for possível nós faremos para reduzir o índice de dificuldades no campo da administração pública. Esse controle feito pelos órgãos do Estado e Município a fim de aprimorar o controle interno na gestão devolve a prefeitura a credibilidade e confiança daqueles que hipotecaram nos homens públicos o empenho e dedicação para desenvolver e avançar as políticas públicas e qualidade de vida da população”, justifica o chefe do Executivo.

De acordo com o Controlador-Geral de Fiscalização e Transparência do município de Campo Grande, o Observatório da Despesa Pública será responsável por produzir informações estratégicas que visam apoiar e acelerar a tomada de decisões, por meio do monitoramento dos gastos públicos. “Será uma ferramenta de apoio à gestão pública. A partir desse controle conseguimos evitar o desperdício e combater a corrupção”, explica. Com a assinatura do convênio a prefeitura e governo vão instituir os grupos responsáveis pelo controle dessas informações.

