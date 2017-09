Parceria da AACD com Akna melhora a comunicação com pessoas com deficiência física

A AACD é uma das maiores associações filantrópicas do país e referência quando o tema é a reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. Comum em instituições desta natureza, o Voluntariado pode ser considerado uma das peças-chave, fazendo toda a diferença no cotidiano.

Segundo Priscilla de Arruda Camargo, gerente nacional do Voluntariado e Comunicação Interna, quem forma a equipe do voluntariado nacional são pessoas que, pelo menos uma vez ao ano, prestam algum tipo de serviço voluntário à organização.

A comunicação com essas pessoas, portanto, é fundamental e deve ser o mais fácil e prática possível. Foi justamente em busca dessa praticidade que a AACD firmou uma parceria com a Akna, que forneceu uma solução em e-mail marketing com informações estatísticas e dados importantes.

“Com a ferramenta, sabemos quando a pessoa recebeu, abriu, interagiu e tomou ciência da informação do e-mail. A Akna favorece a inteligência para gerenciar a comunicação com esse grupo tão grande e disperso”, explica Priscilla.

A gestora enfatiza a funcionalidade prática: “é uma plataforma muito fácil de usar e muito intuitiva. O tutorial do site é excelente. Mesmo uma pessoa que não tem tanto conhecimento do mundo digital consegue montar um e-mail eficiente a partir dessa explicação”.

Para Delcio Noventa, CMO da Akna, “a flexibilidade e facilidade de uso da ferramenta se ajusta de acordo com a necessidade de cada cliente. Isso faz com que as campanhas sejam melhores direcionadas e mais assertivas, tornando-as mais estratégicas”.

Justamente por facilitar o gerenciamento da comunicação, a solução da Akna impactou positivamente a AACD e ainda gerou uma parceria sólida e de confiança: “nós estamos muito felizes com a parceria da Akna. A flexibilidade para adaptar a ferramenta e a plataforma de acordo com a necessidade de cada cliente é real e eficaz”, diz Priscilla.

Sobre a Akna

Com mais de dez anos no mercado, a Akna atua na área de tecnologia com soluções focadas em promover o marketing digital como estratégia de negócios para empresas de todos os tamanhos e dos mais diversos segmentos. A empresa fornece ferramentas como e-mail marketing e SMS de forma inteligente, com foco em resultados com os públicos de interesse de seus clientes.

Seus clientes contam também com um time de especialistas para atender às necessidades dos seus clientes. Além disso, a Akna mantém parcerias com instituições como Meio & Mensagem, Catraca Livre, UOL, Adnews, Band, Site Blindado, Endeavor Brasil, SurveyMonkey e Return Path, provando assim, o compromisso Akna em atender cada cliente de forma individual e ética, buscando sempre os melhores resultados.

Atualmente, a empresa mantém mais de 40 colaboradores que atuam no escritório da empresa, localizado em São Paulo.

Veja Também

Comentários