Parceria concretiza a realização do Fetran 2018

Campo Grande (MS) – O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) Roberto Hashioka, assinou nesta quinta-feira (10.5) o termo de Cooperação Técnica com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC) para a realização da 9ª edição do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran).

O Festival é realizado pela PRF em parceria com o Detran e com a SECC e tem como objetivo estimular a produção teatral estudantil e criar condições para reflexão sobre o comportamento de cada um em relação às regras que regem o trânsito de veículos, condutores e pedestres.

Em Mato Grosso do Sul, nesta edição, 40 municípios estão inscritos, envolvendo diretamente cerca de três mil pessoas. O primeiro município a receber o Festival será Coxim no dia 15 de maio.

De acordo com o dirteotr-presidente do Detran, Roberto Hashioka, o Fetran possibilita a conscientização de forma lúdica. “O Festival trabalha o trânsito de forma lúdica, no cotidiano assumimos diversos papéis, em diferentes momentos: pedestre, passageiro, condutor. Devemos agir de acordo com cada uma destas situações. E nosso trabalho é conscientizar sobre a importância de um trânsito seguro”, afirma.

Fetran

Criado em 2004, o Festival é um projeto de educação para o trânsito da PRF que utiliza atividades pedagógicas e inclui transversalmente a temática trânsito no cotidiano escolar. No Fetran, estudantes e professores produzem trabalhos com a temática Trânsito, nas modalidades: teatro, maquetes, poesias, danças, músicas, textos, mural, entre outros, valorizando a diversidade escolar e cultural.

Os trabalhos são apresentados na Feira Temática de Trânsito e no Festival Temático de Trânsito com o objetivo de integrar PRF, escola e sociedade.

Texto e foto: Jaqueline Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)