Parceria com Tribunal de Contas faz Prefeitura economizar 300 mil dólares em auditoria

A Prefeitura de Campo Grande e o Tribunal de Contas do Estado firmaram uma parceria em julho de 2018 com o objetivo de oferecer ao projeto Reviva Campo Grande um trabalho técnico com análise financeira e de sistema de controle interno. O resultado dos trabalhos foi apresentado nesta quarta-feira (17), no Gabinete do Prefeito, e possibilitou uma economia de U$ 300 mil aos cofres da Prefeitura.

O prefeito Marquinhos Trad comemorou a economia e enfatizou que o órgão vai além da fiscalização e vem contribuir para o desenvolvimento da cidade.

“A certeza para toda a cidade de Campo Grande que há um órgão fiscalizador que composto por auditores técnicos, por pessoas qualificadas, competentes, fiscalizam o dinheiro público sem custo ao erário municipal. Um presente do TCE, que de maneira responsável e qualificada está entregando para a nossa cidade. Um órgão que orientou, aconselhou e educou”, disse.

A atuação do TCE traz em seu relatório recomendações que serão monitoradas, entre as quais o fortalecimento do controle interno do município. Traz também informações quanto ao modelo praticado do processo interno da Prefeitura no sentido de escolher o melhor, além de recomendações quanto ao sistema utilizado no projeto.

De acordo com o diretor geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo do Santos Dionízio, para chegar ao resultado o TCE atendeu uma série de requisitos exigidos pelo BID.

“Isso se dá em relação às normas de auditoria que são adotadas, à metodologia de trabalho, uma questão estrutural, e a própria equipe de auditores, que foi devidamente preparada para atuar em um contrato com este. Este trabalho foi intenso, feito com muito propriedade e competência pela equipe que extraiu um relatório do qual emanou-se recomendações que serão adotadas no curso do contrato”, explicou.

Já o auditor do Tribunal de Contas do Estado, Sandelmo Albuquerque, explicou que a parceria foi importante pela economia gerada aos cofres públicos.

“Deixa de contratar uma empresa de mercado e utiliza o que tem na administração municipal, com profissionais com expertise em auditoria”, afirmou.

O prefeito ainda disse que com a economia, a Prefeitura terá mais recursos para investir em saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, entre outras áreas.

“O que o TCE está proporcionando é um acompanhamento técnico imparcial para que nós possamos ter a certeza que o dinheiro do campo-grandense está sendo aplicado de maneira correta e confiável”, concluiu.