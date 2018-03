Parceria com o Departamento Penitenciário garante qualificação para Guardas Civis

A agenda serviu também para o repasse de uma viatura Peugeot/Boxer que será utilizada pela Guarda Civil Municipal - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A questão da segurança pública tem sido tratada como prioridade pela atual gestão municipal. Neste sentido, o prefeito Marquinhos Trad deu mais um passo importante com a parceria do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que já resultou em qualificação para os guardas civis e, em contrapartida, a prefeitura colaborou com a construção de um Estande de Tiros anexo ao complexo, na saída para Sidrolândia.

Nesta sexta-feira (9), o prefeito de Campo Grande visitou o local, que fica na Penitenciária Federal de Campo Grande e é a primeira fase do projeto de criação do Centro de Treinamento Operacional. A agenda serviu também para o repasse de uma viatura Peugeot/Boxer que será utilizada pela Guarda Civil Municipal.

Marquinhos, que estava acompanhado do secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, destacou a importância da parceria. “Ao invés de jogarmos a responsabilidade para a esfera estadual e federal, estamos empenhados na busca de recursos para melhorar a questão em nossa Capital, principalmente na expansão do projeto de videomonitoramento. É inconcebível que uma capital com quase 1 milhão de habitantes possua apenas 17 câmeras funcionando. Mas sabemos que a obtenção de recursos está difícil e então se faz indispensável as parcerias como esta com o Depen, que já trouxe resultados positivos com os cursos de qualificação da nossa guarda e hoje estamos recebendo mais uma veículo para uso do nosso efetivo de segurança e ainda celebrando a entrega do estande de tiro, que será mais um instrumento de formação para as forças de segurança em nossa cidade”, disse Marquinhos.

O diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande, Rodrigo Almeida Morel, agradeceu a parceria do município e colocou-se à disposição para ampliar as ações de qualificação que tiveram início no ano passado, com o curso prático e teórico instrutivo de manuseio e utilização de Espingarda Calibre 12, ministrados pelos agentes instrutores da Polícia Federal e do Depen.

“Estamos a disposição da Prefeitura de Campo Grande para continuar com essa parceria que tem como foco melhorar a segurança dos cidadãos da Capital. O apoio do prefeito tem sido fundamental e se hoje estamos entregando o Estando de Tiro é graças ao empenho de toda a sua equipe, que compreendeu a importância do projeto”, disse Morel.

Para a construção do Estande de Tiro, a Direção do Presídio disponibilizou o terreno e a Prefeitura Municipal de Campo Grande cedeu mão de obra e as máquinas para a terraplanagem. Numa área de 12,5 hectares, o Estande da PFCG ocupa 16.000 m2 e comporta treinamentos com diversos armamentos, desde revólveres e pistolas, passando por espingardas calibre 12 e carabinas 5.56mm, até fuzis 7.62mm e de precisão (“sniper”).

De acordo com o Núcleo de Ensino e Operações da PFCG (NEOP), além de viabilizar um estande próprio para capacitar continuamente servidores da Penitenciária, o novo espaço poderá ser usado para treinamentos de outras forças de segurança, dentre elas o Sistema Penitenciário Estadual (AGEPEN), Receita Federal, Forças Armadas, Polícia Federal etc.

A visita desta tarde contou também com a presença do senador Pedro Chaves e do vereador Betinho.