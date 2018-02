Parceria com gestão Doria se dá em projeto de cunho social, diz Cinemark

Segundo a nota, "a parceria firmada respeita a toda a legislação vigente e a Rede Cinemark esclarece que não apoia qualquer partido político, tampouco personalidades políticas" - Foto: Marcos Corrêa / PR

A Rede Cinemark divulgou nota sobre matéria publicada na sexta-feira, dia 2, que tratava de doação, à gestão do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), de espaço para propaganda grátis nas salas de cinema da rede - a maior do País.

O Cinemark afirmou que desenvolve há anos um projeto que apoia iniciativas de cunho social e que fechou uma parceria com a gestão Doria no ano passado para apoiar o programa Trabalho Novo, voltado para garantir emprego a moradores de rua.

Segundo a nota, "a parceria firmada respeita a toda a legislação vigente e a Rede Cinemark esclarece que não apoia qualquer partido político, tampouco personalidades políticas".

"Em 2017, a Rede Cinemark firmou parceria com a Prefeitura de São Paulo para apoiar o 'Programa Trabalho Novo', por acreditar no seu potencial de ressocialização. O acordo contempla a inserção de participantes do programa social para atuarem como funcionários na Rede Cinemark, bem como a exibição gratuita de vídeo institucional por 72 cine-semanas, ou seja, a exibição de um comercial de 30 segundos em 18 salas durante quatro semanas, veiculação esta que não ocorreu", afirmou o Cinemark. Atualmente, diz a nota, "dois (participantes) trabalham em complexos da empresa com o suporte da ONG Rede Cidadã, que apoia à reinserção no mercado de trabalho".

Proposta

A Prefeitura paulistana publicou na edição do dia 1 do Diário Oficial que recebeu da Cinemark a proposta de doação de propaganda grátis durante o período de 72 semanas - um ano e quatro meses - em qualquer sala de cinema do Estado. As peças poderão ter até dois minutos de duração.

Segundo o edital de chamamento divulgado pela Prefeitura, a proposta de veicular anúncios institucionais em cinemas de outras cidades paulistas é de interesse da gestão Doria, que abriu prazo de três dias úteis para que outras empresas possam apresentar propostas mais vantajosas para a cidade, como determina a lei.

A doação, em ano eleitoral, não está vinculada a nenhuma ação específica do município, deixando o conteúdo para escolha do tucano, apontado como um dos possíveis candidatos à sucessão de Geraldo Alckmin (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes.