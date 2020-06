Parceria com a Microsoft e plataforma para formação de professores são temas de Live desta segunda

A Live será iniciada às 15h e terá duração de uma hora. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Na tarde desta segunda-feira (22.06), a partir das 15h, a equipe da Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza mais uma live, desta vez para falar sobre duas novidades para a Rede Estadual de Ensino (REE) anunciadas neste mês de junho: A plataforma Vivescer, voltada para formação de professores, e a parceria com a Microsoft Corporation.

Lançada no último dia 10 de junho para os professores da REE, a plataforma de formação foi pensada para beneficiar todos os docentes de MS neste período de pandemia e está disponível para inscrições de todos os profissionais do Estado. Dividida em quatro etapas, ela é composta por quatro cursos que colaboram para aperfeiçoar competências, destacadas como “jornadas”: Corpo, Emoções, Mente e Propósito.

Para falar sobre esse assunto, a titular da SED, Cecilia Motta, vai contar com a coordenadora de Formação Continuada, Alessandra Beker, e com as convidadas, Mariana Breim, diretora de Desenvolvimento Integral do Instituto Península, e Andréia Santos, secretária municipal de Educação de Camapuã e presidente substituta da Undime/MS.

Clique aqui e saiba mais sobre a Vivescer.

Outro destaque da transmissão vai ser o lançamento da parceria realizada entre o Governo do Estado, por intermédio da SED, com a Microsoft. A iniciativa será detalhada pelo superintendente de Informação e Tecnologia, Paulo Cezar Rodrigues, e vai disponibilizar – gratuitamente – os aplicativos e contas originais do pacote 365 para estudantes e professores da REE, já a partir desta semana. (Acesse aqui a página da parceria)

A Live será iniciada às 15h e terá duração de uma hora. Para acompanhar a transmissão, acesse o perfil do Governo de MS no Facebook.