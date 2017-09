Parceria com a CGU busca troca de informações e aprimoramento de boas práticas administrativas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Controladoria-Geral do Município, assinou na tarde desta sexta-feira (15) um Acordo de cooperação com o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. O acordo garante a integração de informações entre os órgãos de controle interno, além de auxiliar na melhoria e eficácia da fiscalização de recursos federais repassados no âmbito municipal.

Durante a assinatura o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância das parcerias e a criação dos órgãos de controle. “Ao longo dos anos, o ser humano vem perdendo o controle dos seus valores e boa parte dos princípios que norteiam a boa administração pública: transparência, probidade, publicidade e moralidade. Razão porque começaram a criar-se controladorias e corregedorias. E nada melhor que firmar parcerias com a CGU e a CGE para em um somatório de esforços aperfeiçoar a boa ética na administração publica”, afirmou.

Superintendente da Controladoria Regional da União no MS, José Paulo Julieti Barbiere destacou a expertise da CGU e a troca de informações entre os órgãos de controle. “Em seus 15 anos de existência, a CGU vem desenvolvendo projetos no âmbito estadual e fomentando a criação dos controles internos municipais. Nesses tempos de escassez de recursos humanos e financeiros, a transparência pública e o aprimoramento de políticas públicas de controladoria é essencial para a melhoria dos serviços públicos”, disse.

Já o controlador-geral do Município, Evandro de Viana Bandeira, lembrou que o apoio da CGU acrescentará as atividades da CGM. “Desde que foi criada em 3 de janeiro de 2017, e teve sua estrutura aprovada por decreto em maio, a CGM vem procurando estruturar o órgão e se relacionar com os congêneres. Com esse instrumental nós pretendemos desenvolver as atividades que nos competem pela lei”, afirmou.

O controlador-geral do Estado de MS, Carlos Eduardo Girão de Arruda, lembrou que na próxima semana o Governo do Estado também irá formar parceria com a CGU. “Muita satisfação assinar esse Termo de Cooperação, de troca de experiência entre os dois órgãos. Um que já tem 15 anos. Então, tem muito a nos ensinar, e outro recém-criado. Hoje é a formalização de uma prática que a gente vem tendo há algum tempo: de troca de informação, de apoio mútuo de vagas em cursos… Temos essa parceria já entre nós. E temos que garantir que as políticas públicas sejam efetivas e atinjam o cidadão que depositou a confiança em seus líderes”, frisou.

Com a parceria, os servidores municipais poderão participar de capacitações e intercâmbios nas áreas de auditoria, fiscalização e ouvidorias com o intuito de contribuir para o aprimoramento profissional e troca de experiências entre os órgãos.

O termo ainda garante ações de prevenção e combate à corrupção, promoção da transparência e da ética pública, fomento do controle social e o fortalecimento da gestão pública.

