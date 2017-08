Parceria auxiliará no desenvolvimento do setor produtivo de Campo Grande

O compromisso de auxiliar no desenvolvimento de Campo Grande, com qualificação e aperfeiçoamento profissional, foi reforçado na manhã de terça-feira, 1, entre a Uniderp e a prefeitura de Campo Grande. A assinatura do termo de cooperação com o poder público municipal foi um ato alusivo ao aniversário de 118 anos da capital. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), envolveu outras nove entidades de classe profissional, sistema S e ensino superior para somar forças ao propósito de desenvolver o setor produtivo local.



A parceria permitirá a intermediação da oferta de cursos de iniciação, aperfeiçoamento, qualificação profissional, cursos tecnológicos, oficinas e atendimento de instrutoria, consultoria, desenvolvimento de pesquisas temáticas nas modalidades presencial e no EAD destinados aos empregados, empreendedores e empresários oriundos do Sistema Municipal de Incubação de Empresas – SIE, dos Pólos Empresariais do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes), e das sete regiões de abrangência do município.



Ao comentar o papel das quatro incubadoras municipais de Campo Grande, que atuam com artesanato (Zé Pereira), alimentos (Santa Emília), couro (Estrela Dalva) e confecção (Mário Covas) e estão instaladas em regiões de vulnerabilidade social, a prefeitura pediu o envolvimento dos parceiros a fim de mudar a realidade das comunidades que vivem no entorno dessas unidades. “Ofertamos um pouco do nosso conhecimento para que os pequenos tenham oportunidade. É isso que faremos por meio dessa parceria. Conseguimos mudar a realidade dessas pessoas. Dessa maneira tornamos esses pequenos empreendedores competitivos e conseguimos fomentar a nossa economia, fazendo com que a moeda circule aqui dentro”, explicou.



Representando todas as entidades, a reitora da Uniderp, Leocádia Aglaé Petry Leme, expôs que a missão e o dever da instituição são atuar em benefício da sociedade. “Para nós, é um imenso prazer oferecer oportunidades de melhoria de vida por meio da educação. Quem está tentando um trabalho por meio de uma incubadora vai ser preparado e auxiliado a dar um passo grande em sua vida, e nós temos vários setores, como o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) e o Núcleo de Práticas Jurídicas (Prajur), que podem auxiliar no processo. Essa é troca é muito saudável. Somos parceiros e queremos continuar assim”, afirma a reitora.

