Parceria Agehab com empresas da construção civil garante desconto no financiamento do imóvel

A renda familiar mensal não pode ultrapassar R$ 4.685 - (Foto: Divulgação)

Inscritos na Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul ) poderão ter desconto no valor da entrada no financiamento de imóveis. Os interessados já podem manifestar interesse pelo site da Agehab. A renda familiar mensal não pode ultrapassar R$ 4.685.

De acordo com a Portaria 156, publicada no Diário oficial do Estado (DOE), o valor mínimo do desconto será de R$ 3 mil, sendo que a empresa a seu critério poderá conceder outros descontos. As reduções serão concedidas para pessoas com cadastro aprovado e que assinarem o contrato de aquisição do imóvel.

As empresas que aderiram ao Termo de Adesão com a Agehab ou que ainda desejam aderir, terão acesso ao cadastro de inscritos da agência, cujas rendas sejam compatíveis com as unidades habitacionais ofertadas. As informações disponibilizadas deverão ter a autorização do cadastrado.

Expansão

Municípios do interior podem realizar parceria com a Agehab para implementação da portariada Agehab. Para a diretora-presidente, Maria do Carmo Avesani Lopez a parceria é uma oportunidade das famílias terem acesso a casa própria de forma facilitada. “É uma ótima oportunidade de financiamento, as famílias que tiverem o cadastro aprovado terão direito ao desconto mínimo. Muitas famílias que moram de aluguel ou na casa de familiares poderão realizar o sonho da casa própria “.